Трампа ожидает импичмент, если он давил на Зеленского — глава комитета по разведке, фото - Reuters

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Импичмент может быть единственным средством в случае, если президент США Дональд Трамп хотел заставить лидера другой страны сделать что-то недопустимое. Такое заявление относительно «украинского скандала» в Белом доме сделал 22 сентября глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

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Конгрессмен-демократ заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством, — заявил Шифф.

Министр финансов США Стивен Мнучин сегодня заявил, что считает домыслами публикации американских СМИ о том, что Трамп во время телефонного разговора якобы оказывал давление на Зеленского.

У меня нет оснований считать, что президент оказывал давление на иностранного лидера. Я считаю, что все это придумано из-за спекуляций одного единственного человека, — отметил глава Минфина США в воскресенье в эфире CNN.

Он выразил убеждение, что разглашение содержания разговоров лидеров, как того хочет Джо Байден, «заложит ужасный прецедент».

В пятницу The Wall Street Journal рассказала, что во время телефонного разговора в июле Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что Зеленскому следует помочь адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение в Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.

Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. В Киеве заявили, что не разоблачили ни Джозефа Байдена, ни его сына в любых преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет самые высокие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Байден предложил Трампу обнародовать телефонный разговор с Зеленским о своем сыне.