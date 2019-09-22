Трампа очікує імпічмент, якщо він тиснув на Зеленського — глава комітету з розвідки, фото — Reuters

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Імпічмент може бути єдиним засобом у випадку, якщо президент США Дональд Трамп хотів змусити лідера іншої країни зробити щось неприпустиме. Таку заяву щодо «українського скандалу» в Білому домі зробив 22 вересня глава комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф.

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Конгресмен-демократ заявив CNN, що, якщо тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом із ситуації.

Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і в той же час намагається погрозами примусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це може бути єдиним засобом, — заявив Шифф.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін сьогодні заявив, що вважає домислами публікації американських ЗМІ про те, що Трамп під час телефонної розмови нібито чинив тиск на Зеленського.

У мене немає підстав вважати, що президент чинив тиск на іноземного лідера. Я вважаю, що все це придумано через спекуляції однієї єдиної людини, — зазначив глава Мінфіну США в неділю в ефірі CNN.

Він висловив переконання, що розголошення змісту розмов лідерів, як того прагне Джо Байден, «закладе жахливий прецедент».

У п’ятницю The Wall Street Journal розповіла, під час телефонної розмови в липні Трамп «приблизно вісім разів» заявляв про те, що Зеленському слід посприяти адвокату американського лідера Рудольфу Джуліані, який виступає за проведення в Україні розгляду, пов’язаного з Байденом і його сином.

Джуліані визнав факт своїх зустрічей в червні і серпні з українськими офіційними особами. На думку адвоката, Байден, будучи віце-президентом США, міг чинити тиск на Київ, щоб припинити розслідування стосовно пов’язаної з його сином Хантером української газової компанії Burisma. У Києві заявили, що не викрили ні Джозефа Байдена, ні його сина в будь-яких злочинах.

Демократи в трьох комітетах Палати представників Конгресу вже проводять розслідування у зв’язку з бесідою президентів США і України. Вони припускають, що Трамп, а також Джуліані та інші особи з оточення американського лідера намагаються спонукати Україну побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році.

Байден є найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх виборах. Він має найвищі шанси на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії. Байден запропонував Трампу оприлюднити телефонну розмову із Зеленським про свого сина.