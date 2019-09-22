Український скандал у Білому домі: Трамп не заперечує проти свідчень Джуліані у Конгресі щодо сина Байдена, фото — ЄП

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп погодився з тим, щоб його представник Руді Джуліані свідчив у Конгресі щодо історії про розслідування в Україні навколо компанії Burisma.

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До керівництва цієї фірми входив син колишнього віце-президента Джо Байдена, який, ймовірно, буде головним суперником Трампа на наступних президентських виборах. Burisma — газодобувна компанія, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Трамп заперечив, що тиснув на президента України Володимира Зеленського 25 липня, коли відбулося телефонне спілкування двох лідерів.

Розмова була «дуже гарною», передає 22 вересня Reuters слова Трампа.

Він знову обвинуватив Джо Байдена у брехні. Мовляв, Хантер Байден «зробив дуже нечесні речі».

Американські ЗМІ раніше припускали, що Трамп міг вимагати від Зеленського компромат на сина Байдена.

«Ракурс» повідомляв про заяви Джуліані. У них він стверджував, що під час зустрічей в Україні тільки «намагався прискорити розслідування щодо Хантера Байдена в Україні».

Тим часом держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю телеканалу ABC звинуватив Джо Байдена у втручанні в розслідування справи проти його сина в Україні.

Скандал щодо розмови Трампа із Зеленським розгорівся у Вашингтоні кілька днів тому. Раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що «Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію». Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі Burisma.

За версією ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги. Наприклад, The Wall Street Journal повідомляла, що Трамп «приблизно вісім разів» заявляв про необхідність сприяння адвокату Джуліані.

Після цього Байден закликав Трампа оприлюднити розшифрування розмови з Зеленським, щоб уникнути спекуляцій. В Офісі президента України цю ситуацію ще не прокоментували, а міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що тиску з боку Трампа на Зеленського не було.

Помпео заявив, що липнева розмова була суворо конфіденційною і зазначив, що Держдепартамент нечасто розголошує стенограми таких переговорів.

У понеділок, 23 вересня, розпочинається візит Зеленського до США.