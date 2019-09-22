Найвищу споруду України збудували в Одеській області, фото — "Овідій"

https://racurs.ua/ua/n127138-v-ukrayini-zbuduvaly-nayvyschu-sporudu-foto.html

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В Україні збудували одну з найвищих споруд у державі. В Овідіопольському районі Одеської області відкрили найбільшу вітроелектростанцію в регіоні. Її вітряки — одні з найвищих споруд в Україні.

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Потужність станції «Овідій» (Ovid Wind Power Plant) — 32 МВт, і це найбільша вітряна електростанції (ВЕС) в області.

Разом з лопатями висота одного вітрогенератора становить 200 м. Монумент «Батьківщина-мати» у Києві вдвічі нижчий. Лопаті одного генератора охоплюють площу 1,5 га (35 баскетбольних майданчиків).

Турбіни ВЕС можуть виробляти електрику при вітрі 10 км/год, повна потужність досягається при вітрі 46 км/год. Електростанція працює цілодобово і при будь-якому напрямку вітру. Її звела компанія з Туреччини Güriş holding разом із General Electric (США).

ВЕС оснащена дев’ятьма турбінами потужністю 3,6 МВт кожна.