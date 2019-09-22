Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Найвищу споруду України збудували в Одеській області, фото — "Овідій"

На Одещині збудували одну з найвищих споруд України (ФОТО)

22 вер 2019, 17:44
999

В Україні збудували одну з найвищих споруд у державі. В Овідіопольському районі Одеської області відкрили найбільшу вітроелектростанцію в регіоні. Її вітряки — одні з найвищих споруд в Україні.

Loading...

Потужність станції «Овідій» (Ovid Wind Power Plant) — 32 МВт, і це найбільша вітряна електростанції (ВЕС) в області.

Найвищу споруду України збудували в Одеській області, фото — "Овідій"

Разом з лопатями висота одного вітрогенератора становить 200 м. Монумент «Батьківщина-мати» у Києві вдвічі нижчий. Лопаті одного генератора охоплюють площу 1,5 га (35 баскетбольних майданчиків).

Турбіни ВЕС можуть виробляти електрику при вітрі 10 км/год, повна потужність досягається при вітрі 46 км/год. Електростанція працює цілодобово і при будь-якому напрямку вітру. Її звела компанія з Туреччини Güriş holding разом із General Electric (США).

ВЕС оснащена дев’ятьма турбінами потужністю 3,6 МВт кожна.

Найвищу споруду України збудували в Одеській області, фото — "Овідій"

Найвищу споруду України збудували в Одеській області, фото — "Овідій"

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Український скандал у Білому домі: Трамп не заперечує проти свідчень Джуліані у Конгресі щодо сина Байдена

Трамп погодився з тим, щоб його представник Джуліані свідчив у Конгресі щодо історії про розслідування в Україні навколо компанії Burisma. До керівництва цієї фірми входив син Джо Байдена, який, буде головним суперником Трампа на виборах

Світові новини
18:39

Російське МЗС розхвалило пакт Молотова-Ріббентропа (ФОТО)

МЗС Росії прокоментувало 80-річницю спільного параду радянських та німецьких військ у Бресті. У заяві розхвалюється «пакт Молотова-Ріббентропа», який буцімто «дозволив почати війну на стратегічно більш вигідних рубежах і зберіг мільйони життів»

Світові новини
17:04
Новини партнерів
Загрузка...