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Російське МЗС «високо оцінило» пакт Молотова-Ріббентропа, фото — История скреп

Російське МЗС розхвалило пакт Молотова-Ріббентропа (ФОТО)

22 вер 2019, 17:04
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Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало 80-річницю спільного параду радянських та німецьких військ у Бресті.

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У тексті заяви, яку оприлюднили у Твіттері МЗС РФ, високо оцінено «пакт Молотова-Ріббентропа». Російське зовнішньополітичне відомство вважає, що «завдяки радянсько-німецького договору про ненапад війна почалася на стратегічно більш вигідних для СРСР рубежах».

В російському МЗС заявили, що населення територій Польщі, які були розділені Гітлером та Сталіним, «піддалося нацистському терору на два роки пізніше». За версією дипломатів Путіна, у такий спосіб «були врятовані сотні тисяч життів».

Цей коментар російське МЗС приурочило до річниці параду в Бресті з нагоди передачі міста вермахтом Червоній Армії.

Спільний парад перемоги радянських і німецьких військ приймали випускник Казанського танкового училища і Академії Генштабу міністерства оборони СРСР генерал Гудеріан і випускник Військової академії ім. Фрунзе комбриг Крівошєїн.

Російське МЗС «високо оцінило» пакт Молотова-Ріббентропа, фото — История скреп

Згодом капітулювала Варашава і Польщу вчетверте в історії переділили агресори. У червні 1941 року настав черговий етап війни, коли Гітлер порушив Пакт про ненапад і першим атакував СРСР. Польщу від нацистів звільнили у 1945 році підрозділами Радянської армії. Згодом тут встановили комуністичний режим.

Російське МЗС «високо оцінило» пакт Молотова-Ріббентропа, фото — История скреп

«Пакт Молотова-Ріббентропа» підписали 23 серпня 1939 року. У ньому був і секретний протокол про переділ польської території, а також сфери впливу в Європі. 8 вересня 1939 року німецькі війська вийшли на околиці Варшави. 17 вересня війська Сталіна почали окупацію Польщі зі сходу.

Російське МЗС «високо оцінило» пакт Молотова-Ріббентропа, фото — История скреп

Джерело: Ракурс


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Російське МЗС розхвалило пакт Молотова-Ріббентропа (ФОТО)

МЗС Росії прокоментувало 80-річницю спільного параду радянських та німецьких військ у Бресті. У заяві розхвалюється «пакт Молотова-Ріббентропа», який буцімто «дозволив почати війну на стратегічно більш вигідних рубежах і зберіг мільйони життів»

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