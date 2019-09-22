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Ракурс
Постраждалому від «Новичка» запропонували лікуватися в Росії за рахунок Великої Британії, фото — РБК

Постраждалому від «Новичка» запропонували лікуватися в Росії за рахунок Великої Британії

22 вер 2019, 16:27
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Британцю Чарльзу Роулі, який постраждав від отруєння речовиною «Новичок», запропонували лікуватися в Росії. Але в парламенті РФ вважають, що реабілітація можлива лише за однієї умови: якщо її оплатять англійські спецслужби.

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Таку «оригінальну» ідею подав член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич. Він запропонував Роулі, який постраждав від нервово-паралітичного речовини, пройти курс лікування в Росії.

Сенатор розповів про це 22 вересня в ефірі радіостанції «Говорить Москва». Реабілітацію зобов’язані, за його словами, оплатити англійські спецслужби. Він порадив Роулі звертатися за фінансовою компенсацією до Росії, а до британського уряду, оскільки «Росія тут ні при чому».

До своїх спецслужб він може звернутися, якщо дійсно у нього було отруєння, а не постановка якась, повідомив сенатор.

Звернення Роулі до Росії за компенсацією цей сенатор назвав «продовженням русофобії». «Ракурс» повідомляв, що Роулі має намір відсудити у Росії мільйон євро. Він знайшов адвоката і хоче подати на РФ до суду.

Постраждалий внаслідок отруєння «Новичком» британець розраховує на компенсацію у зв’язку зі смертю від цієї отруйної речовини його подруги Дон Стерджесс, а також серйозними побічними ефектами від «Новичка» для його організму.

Роулі і Стерджесс знайшли флакон із залишками «Новичка» в Еймсбері у червні 2018 року. Жінка вважала, що у пляшечці є парфуми і бризнула рідину на себе. Стерджесс померла, а Роулі пройшов тривалу реабілітацію.


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