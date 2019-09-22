ДТП на Одещині: поліція підозрює водія фури в жахливій аварії, його затримали, скріншот відео Нацполіції

https://racurs.ua/ua/n127135-policiya-pidozruie-vodiya-fury-v-jahlyviy-avariyi-na-odeschyni-yogo-zatrymaly.html

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Поліція підозрює, що водій фури спричинив жахливу аварію в Овідіопольському районі Одеської області 21 вересня, у якій загинуло дев’ятеро людей.

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Сьогодні водія вантажівки виписали з лікарні й поліція арештувала його.

У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йдеться в повідомленні Національної поліції.

Нагадаємо, що в результаті ДТП за участю переповненої маршрутки загинули дев’ятеро осіб. Бус їхав до Одеси, а вантажівка рухалася від обласного центру.

Сьогодні вночі у Хмельницькій області сталася ДТП, у якій загинуло відразу четверо осіб. 25-річний водій за кермом автомобіля Ford Mondeo не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Від удару автівку перекинуло. Четверо пасажирів, які сиділи на задньому сидінні, загинули від отриманих травм на місці.