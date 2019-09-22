Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДТП на Одещині: поліція підозрює водія фури в жахливій аварії, його затримали, скріншот відео Нацполіції

Поліція підозрює водія фури в жахливій аварії на Одещині, його затримали

22 вер 2019, 15:48
999

Поліція підозрює, що водій фури спричинив жахливу аварію в Овідіопольському районі Одеської області 21 вересня, у якій загинуло дев’ятеро людей.

Loading...

Сьогодні водія вантажівки виписали з лікарні й поліція арештувала його.

У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йдеться в повідомленні Національної поліції.

Нагадаємо, що в результаті ДТП за участю переповненої маршрутки загинули дев’ятеро осіб. Бус їхав до Одеси, а вантажівка рухалася від обласного центру.

Сьогодні вночі у Хмельницькій області сталася ДТП, у якій загинуло відразу четверо осіб. 25-річний водій за кермом автомобіля Ford Mondeo не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Від удару автівку перекинуло. Четверо пасажирів, які сиділи на задньому сидінні, загинули від отриманих травм на місці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Богуцька — наш спікер»: Порошенко затролив «слугу народу» за заяву про путч (ВІДЕО)

П’ятий президент України та нардеп з фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко затролив колегу з фракції «Слуга народу» Єлизавету Богуцьку за інформацію про «путч», який він нібито готує, і вперше особисто прокоментував чутки

Новини України
15:23
Новини партнерів
Загрузка...