Смертельна ДТП під Одесою: з'явилися кадри з місця подій і нові подробиці. Фото: Сегодня

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З’явилися нові деталі смертельної аварії в Одеській області, де пасажирський мікроавтобус зіткнувся в вантажівкою. В результаті ДТП загинули дев’ятеро осіб.

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За інформацією прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, тут зіткнулися «Мерседес Спринтер» і фура ДАФ. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, проте за останніми даними в лікарні доставлені четверо травмованих учасників аварії.

Судячи з відео, яке обнародвали в мережі, водій фури вижив в цій аварії.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою ускладнено рух транспорту. В даний час там працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварії і забезпечують безпеку дорожнього руху, — повідомляють в прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці попросили водіїв по можливості скористатися альтернативними дорогами для об’їзду місця аварії.

Нагадаємо, що аварія сталася сьогодні, 21 вересня на ділянці дороги сполученням Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське.