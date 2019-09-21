У Львівській області відбулися зіткнення між поліцією і активістами, затримано майже 30 осіб. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127115-u-lvivskiy-oblasti-vidbulysya-zitknennya-mij-policiieu-i-aktyvistamy-zatrymano-mayje-30-osib.html

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Активісти, які третій тиждень блокують вагони з російським вугіллям, вступили в конфлікт з правоохоронцями. Під час зіткнень було затримано близько 30 осіб.

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За фактом блокування вагонів з вугіллям відкрили кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Національної поліції регіону.

За даними поліції, дії активістів завдають істотної фінансової шкоди підприємству. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

У свою чергу «РБК-Україна» з посиланням на інформацію спікера поліції Львівської області Світлану Добровольську повідомляє, що тут були затримані мінімум 28 учасників блокади залізничних колій.

Колишній народний депутат України Семен Семенченко в Facebook написав, що він також був затриманий, проте в поліції інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, що вугілля з окупованого Донбасу поставляється Росією в 19 країн світу. З березня 2017 року по грудень минулого року було продано майже 6 млн тонн вугілля.