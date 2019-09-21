Глава ГБР виявив в своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127114-glava-gbr-vyyavyv-v-svoiemu-kabineti-aparaturu-dlya-prosluhovuvannya.html

Ракурс

Роман Труба, голова Державного бюро розслідувань, виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. Прослушка була професійно вмонтована в систему вентиляції.

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За словами труби, апаратуру встановлювали фахівці. У Telegram-каналі він написав, що зараз співробітники відомства уточнюють, де ще могла бути встановлена апаратура для прослуховування. Також належить з’ясувати, хто саме її встановив.

Мені, наприклад, цікаво, чи це пов’язано з бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням по відкриттю виробництв, в яких вони фігурують, — сказав він.

Труба переконаний, що на записах про нього «нічого цікавого бути не може». Єдине, що могли дізнатися зловмисники, це процес розслідування проваджень, які тут обговорювали зі слідчими.

На місці працює слідчо-оперативна група. У будівлю прибули вибухотехніки і фахівці з кібербезпеки.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань 13 вересня влаштувало обшуки в будівлі банку, який належить колишньому президенту України і нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку.​