У Києві поліцейських затримали за вимагання хабара. Фото: 24 канал

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У Києві поліцейських спіймали за вимагання хабара у громадянки, яку вони затримали. Затримання проводили співробітники Державного бюро розслідувань.

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За даними відомства, затримані були дільничні офіцери Оболонського райуправління і оперуповноважений Солом’янського райуправління поліції в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Молоду жінку затримали за те, що у неї виявили речовини, схожі на наркотичні. Правоохоронці зажадали з неї 60 тис. грн неправомірної вигоди, щоб не залучати до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

28 тис. грн поліцейським передали відразу, а ще 10 тис. були переведені на банківську картку одного з дільничних офіцерів. Після перерахування залишку коштів правоохоронців затримали.

Затриманим повідомили про підозру.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) вилучити з офісу президента (ОП) секретні документи про проходження українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.