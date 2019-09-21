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У Києві поліцейських затримали за вимагання хабара. Фото: 24 канал
У Києві поліцейських затримали за вимагання хабара (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n127113-u-kyievi-policeyskyh-zatrymaly-za-vymagannya-habara-foto.htmlРакурс
У Києві поліцейських спіймали за вимагання хабара у громадянки, яку вони затримали. Затримання проводили співробітники Державного бюро розслідувань.
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За даними відомства, затримані були дільничні офіцери Оболонського райуправління і оперуповноважений Солом’янського райуправління поліції в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Молоду жінку затримали за те, що у неї виявили речовини, схожі на наркотичні. Правоохоронці зажадали з неї 60 тис. грн неправомірної вигоди, щоб не залучати до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
28 тис. грн поліцейським передали відразу, а ще 10 тис. були переведені на банківську картку одного з дільничних офіцерів. Після перерахування залишку коштів правоохоронців затримали.
Затриманим повідомили про підозру.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) вилучити з офісу президента (ОП) секретні документи про проходження українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.
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