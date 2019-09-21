Двух полицейских задержали за вымогательство взятки. Фото: 24 канал

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В Киеве полицейских задержали за вымогательство взятки у гражданки, которую они задержали. Задержание проводили сотрудники Государственного бюро расследований.

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По данным ведомства, задержаны были участковые офицеры Оболонского райуправления и оперуполномоченный Соломенского райуправления полиции в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Молодую женщину задержали за то, что у нее обнаружили вещества, похожие на наркотические средства. Правоохранители потребовали с нее 60 тыс. грн неправомерной выгоды, чтобы не привлекать к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

28 тыс. грн полицейским передали сразу, а еще 10 тыс. были переведены на банковскую карточку одного из участковых офицеров. После перечисления остатка средств правоохранителей задержали.

Задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, что Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из Офиса президента (ОП) секретные документы о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.