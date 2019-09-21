Под Одессой в ДТП с маршруткой погибли девять человек. Фото: kp.ua

https://racurs.ua/n127112-pod-odessoy-v-dtp-s-marshrutkoy-pogibli-devyat-chelovek.html

Ракурс

ДТП в Одесской области с участием маршрутного такси произошло сегодня, 21 сентября. В результате столкновения грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек.

Loading...

Смертельная авария произошла между селами Новая Долина и Прилиманское, которые расположены в Овидиопольском районе Одесской области, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

По данным силового ведомства, маршрутное такси следовало в Одессу. В свою очередь грузовик двигался от областного центра.

В результате столкновения трое человек получили различные травмы. При этом в министерстве не исключают, что число пострадавших может быть больше. В данный момент уточняются детали смертельной аварии.

Напомним, что 18 сентября на автодороге «Канев-Чигирин-Кременчуг» столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. В результате ДТП телесные повреждения получили 10 человек. Среди пострадавших восемь взрослых и два ребенка.