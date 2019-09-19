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Ракурс
ДТП в Черкасской области. Фото: ГУ Нацполиции области

ДТП с маршруткой в Черкасской области: пострадали 10 человек, полиция начала производство (ФОТО)

19 сен 2019, 15:47
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Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и рейсового автобуса произошла в Черкасской области.

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Автопроисшествие произошло вечером 18 сентября на автодороге «Канев-Чигирин-Кременчуг». Около 18.00 столкнулись автомобиль BMW и рейсовый автобус. В результате ДТП телесные повреждения получили 10 человек. Среди пострадавших восемь взрослых и два ребенка. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

ДТП в Черкасской области. Фото: ГУ Нацполиции области

ДТП в Черкасской области. Фото: ГУ Нацполиции области

Напомним, 16 сентября в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршруток. Оказалось, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и врезался в другую маршрутку. В результате аварии пострадали 19 человек.

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Источник: Ракурс


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