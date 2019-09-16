Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Масштабное ДТП на Одесчине: два десятка пострадавших. Фото: Лента новостей Одессы

Масштабное ДТП на Одесчине: два десятка пострадавших (ФОТО)

16 сен 2019, 13:07
999

ДТП в Одесской области при участии двух маршруток произошло сегодня, 16 сентября. В результате пострадали 19 человек, но число пострадавших может возрасти, поскольку информация еще уточняется.

Loading...

Авария случилась в селе Шабо Белгород-Днестровского района, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

По предварительной информации, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и врезался в другую маршрутку.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Детали и обстоятельства ДТП выясняет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения (ст. 286 УК Украины).

Масштабна ДТП на Одещині: два десятка постраждалих. Фото: Нацполиция

Масштабна ДТП на Одещині: два десятка постраждалих. Фото: Нацполиция

Напомним, в начале сентября во Львовской области автобус, в котором находились 49 детей и четверо взрослых из Черниговской области, попал в ДТП. В итоге пострадали 12 детей и оба водителя, один из которых в последствии скончался.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Архиепископ Климент призвал включить в список на обмен политзаключенных Дудку и Давыденко

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Константин Давыденко должны быть включены в список на обмен удерживаемыми лицами с РФ. Об этом сегодня заявил архиепископ Климент

Новости Украины
15:16

Зеленский рассказал, за что будет бороться на «нормандском саммите» (ВИДЕО)

Президент Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Он ожидает проведения полного обмена между Украиной и РФ, а также согласования позиций относительно разведения войск

Новости мира
15:09
Новости партнеров
Загрузка...