Масштабное ДТП на Одесчине: два десятка пострадавших. Фото: Лента новостей Одессы

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Ракурс

ДТП в Одесской области при участии двух маршруток произошло сегодня, 16 сентября. В результате пострадали 19 человек, но число пострадавших может возрасти, поскольку информация еще уточняется.

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Авария случилась в селе Шабо Белгород-Днестровского района, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

По предварительной информации, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и врезался в другую маршрутку.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Детали и обстоятельства ДТП выясняет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения (ст. 286 УК Украины).

Напомним, в начале сентября во Львовской области автобус, в котором находились 49 детей и четверо взрослых из Черниговской области, попал в ДТП. В итоге пострадали 12 детей и оба водителя, один из которых в последствии скончался.