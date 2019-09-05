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Ракурс
Автобус с детьми попал в ДТП. Фото: Нацполиция

На Львовщине автобус попал в ужасное ДТП: пострадали 12 детей, есть жертвы (ФОТО)

5 сен 2019, 09:19
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 4 сентября на автодороге Киев — Чоп в Каменка-Бугском районе Львовской области.

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Автопроисшествие случилось в 20.50 между селами Дидилов и Банюнин. Оказалось, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito (Мерседес Вито), 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Неоплан» и с автомобилем «Фольксваген Джета». От полученных травм водитель автобуса погиб на месте происшествия. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

На момент аварии в автобусе находилось 49 детей и четверо взрослых из Чернигова и Черниговской области. В результате аварии в больницу с телесными повреждениями попали 12 детей в возрасте 10−12 лет и оба водителя автобуса. Водитель легковушки «Фольксваген» не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП на Львовщине. Фото: Facebook Игорь Зинкевич

ДТП на Львовщине. Фото: Facebook Игорь Зинкевич

ДТП на Львовщине. Фото: Facebook Игорь Зинкевич

ДТП на Львовщине. Фото: Facebook Игорь Зинкевич

Напомним, 31 августа в результате столкновения микроавтобуса «Мерседес Бенц» с автомобилем «ДАФ» в Днепропетровской области 10 человек были травмированы и доставлены в городскую больницу города Каменское. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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