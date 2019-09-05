Жан Беленюк (справа), фото: Национальный олимпийский комитет Украины

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Жан Беленюк, народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа», вошел в состав сборной Украины по греко-римской борьбе, которая примет участие в чемпионате мира в Казахстане.

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Чемпионат будет проходить в период с 14 по 22 сентября в городе Нур-Султане (бывшая Астана). Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.

Отмечается, что состав украинской сборной был определен по результатам контрольных схваток, которые состоялись вчера в Конча-Заспе.

Беленюк будет представлять Украину в весовой категории 87 кг. Кроме него, в состав сборной также вошли Виктор Петрик (55 кг), Ленур Темиров (60 кг), Александр Грушин (63 кг), Артур Политаев (67 кг), Максим Евтушенко (72 кг), Владимир Яковлев (77 кг), Юрий Шкрюба (82 кг), Николай Крысов (97 кг) и Николай Кучмий (130 кг).

Беленюк в Верховную Раду попал по спискам партии «Слуга народа» по результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. Он стал первым темнокожим народным депутатом Украины.

Напомним, в конце августа Беленюк заявил, что не будет завершать спортивную карьеру и планирует совмещать работу в Верховной Раде с участием в Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в Токио.