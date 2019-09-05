Молекула РНК RPSAP52 регулирует развитие раковых опухолей

https://racurs.ua/n126342-uchenye-obnarujili-molekulu-reguliruuschuu-razvitie-raka.html

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Молекулу, которая способствует развитию и распространению опухолей при раке молочной железы и некоторых видах саркомы обнаружили ученые из Института лейкемии Хосепа Каррераса (Испания).

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Эта молекула связана с областью некодирующего генома, который является ключевым для развития и размножения раковых клеток, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Nature.

Ученые установили, что молекула РНК RPSAP52 запускает пролиферацию клеток (разрастание ткани организма через разделение и рост клеток) и отменяет их дифференцировку (процесс, в котором клетки приобретают определенный тип). Пролиферация клеток в здоровом организме балансируется их дифференцировкой и гибелью клеток. Нарушение этого процесса приводит к развитию рака.

Некодирующие области генома — это последовательности ДНК, которые не кодируют белок, и поэтому не считаются общими генами. Обычно при обработке ДНК из части, являющейся кодирующей — гена, запускается механизм, который считывает ДНК, транскрибирует ее в другую более простую молекулу — РНК, и эта транскрипция превращается в белок с определенной функцией.

Хотя точная биологическая роль некодирующих РНК еще не известна, установлено, что значительное количество длинных некодирующих РНК проявляют регуляторные свойства, действуя на всех уровнях контроля экспрессии генов. В некоторых случаях их деятельность может провоцировать развитие рака.

Ученые исследовали некодирующую последовательность, связанную с последовательностью, кодирующей общий онкоген в различных типах рака, который называется HMGA2. Некодирующая последовательности, которая начинается с RPSAP52, располагается как раз «перед» HMGA2. Установлено, что этот ген регулирует цепочку событий, которые обусловливают увеличение количества опухолевых клеток и расширение раковых тканей.

RPSAP52 регулирует весь сигнальный путь HMGA2/IGF2BP2/RAS, который имеет высокопролиферативный и антидиференциовочный потенциал, поэтому его активация способствует росту клеток и удерживает их в недифференцированном состоянии, как это происходит в наиболее агрессивных опухолевых клетках, — объясняют исследователи.

В нормальных условиях в здоровых клетках RPSAP52 активна только на эмбриональном уровне и подавлена в большинстве тканей взрослого человека. Однако в большом количестве раковых заболеваний активируется и способствует высокой репликации опухолевых клеток, — добавляют ученые.

Исследования, в частности, подтвердил роль RPSAP52 при опухолях молочной железы и саркоме, поэтому она также может использоваться как биомаркер при выявлении соответствующих заболеваний, отмечают ученые.

Напомним, в прошлом году ученые выяснили, что металл родий может быть эффективным для лечения особенно опасной формы рака молочной железы.