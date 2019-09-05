Молекула РНК RPSAP52 регулює розвиток ракових пухлин

https://racurs.ua/ua/n126342-ucheni-vyyavyly-molekulu-yaka-reguluie-rozvytok-raku.html

Ракурс

Молекулу, які сприяє розвитку та поширенню пухлин при раку молочної залози та деяких видах саркоми виявили вчені з Інституту лейкемії Хосепа Каррераса (Іспанія).

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Ця молекула пов’язана з областю некодуючого генома, який є ключовим для розвитку і розмноження ракових клітин, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Nature.

Учені встановили, що молекула РНК RPSAP52 запускає проліферацію клітин (розростання тканини організму через поділ та ріст клітин) і скасовує їх диференціювання (процес, у якому клітини набувають певного типу). Проліферація клітин у здоровому організмі збалансовується їх диференціюванням та загибеллю клітин. Порушення цього процесу призводить до розвитку раку.

Некодуючі області геному — це послідовності ДНК, які не кодують білок, і тому не вважаються загальними генами. Зазвичай при обробці ДНК з частини, яка кодує - гена, запускається механізм, який зчитує ДНК, транскрибує її в іншу простішу молекулу — РНК, і ця транскрипція перетворюється на білок із певною функцією.

Хоча точна біологічна роль некодуючих РНК ще не відома, встановлено, що значна кількість довгих некодуючих РНК проявляє регуляторні властивості, діючи на всіх рівнях контролю експресії генів. У деяких випадках їхня діяльність може провокувати розвиток раку.

Учені досліджували некодуючу послідовність, пов’язану з послідовністю, яка кодує загальний онкоген в різних типах раку, котрий називається HMGA2. Некодуюча послідовність, яка починається з RPSAP52, розташовується якраз «перед» HMGA2. Встановлено, що цей ген регулює ланцюжок подій, котрі обумовлюють збільшення кількості пухлинних клітин і розширення ракових тканин.

RPSAP52 регулює весь сигнальний шлях HMGA2/IGF2BP2/RAS, який має високопроліферативний та антидиференційований потенціал, тому його активація сприяє росту клітин та утримує їх у недиференційованому стані, як це відбувається в найбільш агресивних пухлинних клітинах, — пояснюють дослідники.

У нормальних умовах у здорових клітинах RPSAP52 активна лише на ембріональному рівні і пригнічена в більшості тканин дорослої людини. Однак у великій кількості ракових захворювань повторно активується і сприяє високій реплікації пухлинних клітин, — додають учені.

Дослідження, зокрема, підтвердило роль RPSAP52 при пухлинах молочної залози та саркомі, тож вона також може використовуватися як біомаркер при виявленні відповідних захворювань, зазначають учені.

Нагадаємо, торік учені з’ясували, що метал родій може бути ефективним для лікування особливо небезпечної форми раку молочної залози.