Ученые раскрыли еще один механизм работы иммунитета

https://racurs.ua/n204553-kletki-immuniteta-ispolzuut-grubuu-silu-dlya-vytesneniya-bakteriy-uchenye.html

Ракурс

Білі кров’яні клітини використовують грубу силу, щоб витісняти бактерії.

Це встановило нове дослідження учених з Університету Цинциннаті (США), повідомляє прес-служба вишу.

Уявіть собі бактерії, що прилипають до поверхні клітини, можливо, в місці травми або рани. У відповідь на це на місце події прибуває біла кров’яна клітина. Ця клітина оточує патоген своєю мембраною, утворюючи щільне, стискаюче кільце. З надзвичайною силою лейкоцит відриває збудника від поверхні рани, — зазначається у статті.

Потім лейкоцит поглинає патоген в процесі, який називається фагоцитозом, в якому він «з'їдає" чужорідного загарбника, щоб нейтралізувати його.

Цей драматичний процес може здатися чимось з області наукової фантастики, — наголошують учені. — Але це саме те, що відбувається всередині нашого тіла.

Зазначається, що одним з ключових гравців у цьому процесі є інтегрин — білок, що міститься на поверхні клітин і сприяє адгезії, допомагаючи їм прилипати до інших поверхонь. У цьому сценарії інтегрин — це те, проти чого активно працює біла кров’яна клітина, коли вона відтягує патоген від рани.

Надалі учені планують дослідити як натягнення інтегрину — фізична сила, котру чинить цей білок — впливає на функцію клітин, а також, як ця сила впливає на поведінку тромбоцитів, особливо при формуванні згустків для зупинки кровотечі під час травм.

Очікується, що це посприяє розробці лікарських засобів, спрямованих на підвищення здатності лейкоцитів ефективно орієнтуватися та нейтралізувати збудники.