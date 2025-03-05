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Ракурс
Эммануэль Макрон (слева), фото: Офис президента

Во Франции опровергли заявление о совместном визите Макрона, Стармера и Зеленского в США

5 мар 2025, 16:58
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Єлисейський палац спростував заяву речниці французького уряду Софі Прімас про те, що президент країни Еммануель Макрон планує здійснити новий візит до Вашингтона із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомляє видання The Time.

Прімас заявила, що Макрон, Зеленський і Стармер, які відвідали Білий дім минулого тижня, планували повернутися до Трампа в «короткостроковій перспективі», щоб обговорити Україну.

Однак Єлисейський палац згодом заявив, що «на цьому етапі» такий візит не передбачається.

Джерело: The Time


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