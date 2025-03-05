Еммануель Макрон (ліворуч), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n204552-ielyseyskyy-palac-zayavlyaie-scho-spilnogo-vizytu-do-bilogo-domu-ne-planuietsya.html

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Єлисейський палац спростував заяву речниці французького уряду Софі Прімас про те, що президент країни Еммануель Макрон планує здійснити новий візит до Вашингтона із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомляє видання The Time.

Прімас заявила, що Макрон, Зеленський і Стармер, які відвідали Білий дім минулого тижня, планували повернутися до Трампа в «короткостроковій перспективі», щоб обговорити Україну.

Однак Єлисейський палац згодом заявив, що «на цьому етапі» такий візит не передбачається.

Джерело: The Time