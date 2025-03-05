Макрон може поїхати до Вашингтону разом із Зеленським

Еммануель Макрон, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n204551-makron-moje-poyihaty-do-vashyngtonu-razom-iz-zelenskym.html

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Президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість знову поїхати до Вашингтону — разом із президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером — для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це сьогодні, 5 березня, заявила речниця французького уряду Софі Пріма після щотижневого засідання Кабінету міністрів Франції, повідомляє «Радіо Свобода».

Деталей Пріма не навела.

Раніше про те, що Стармер і Макрон можуть поїхати до США разом із Зеленським для презентації нового мирного плану, писало британське видання Daily Mail з посиланням на дипломатичні джерела. За інформацією джерел видання, Стармер і Макрон готові поїхати до Вашингтона із Зеленським вже наступного тижня.

28 лютого Зеленський в ході візиту до США зустрівся з Трампом у Білому домі. Планувалося, що буде підписано угоду про використання українських корисних копалин, але після суперечки на протокольному заході перед журналістами Зеленський достроково залишив Білий дім, а підписання угоди було скасовано.

Після цього Зеленський вилетів до Лондона, де зустрівся зі Стармером. Згодом у Лондоні пройшов саміт європейських лідерів, на якому обговорювалася підтримка України, за підсумками якого Стармер заявив, що Британія разом із Францією, а також, можливо, «ще одним або двома учасниками» працюватиме з Україною над планом припинення вогню, котрий згодом представлять США.

Стармер і Макрон перебували у Вашингтоні перед Зеленським, також наприкінці лютого.

Джерело: «Радіо Свобода»