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Ракурс
Виплати за «нацкешбеком» спізнюються, фото: Мінекономіки

Мінекономіки пояснило, чому спізнюються виплати за «Національним кешбеком»

5 бер 2025, 15:40
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Міністерство економіки України пояснило, чому спізнюються виплати за програмою «Національний кешбек».

У міністерстві заявили, що уряд вже виділив необхідні кошти, однак «операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 березня, на Фейсбук-сторінці Мінекономіки.

Виплати Національного кешбеку за грудень та січень — вже в обробці, — наголосили у відомстві. — Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка.

У Мінекономіки запевнили, що всі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі.

3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень, — наголосили у міністерстві. — Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми: madeinukraine.gov.ua/national-cashback.

Джерело: Ракурс


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