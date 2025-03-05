Мінекономіки пояснило, чому спізнюються виплати за «Національним кешбеком»https://racurs.ua/ua/n204550-minekonomiky-poyasnylo-chomu-spiznuutsya-vyplaty-za-nacionalnym-keshbekom.htmlРакурс
Міністерство економіки України пояснило, чому спізнюються виплати за програмою «Національний кешбек».
У міністерстві заявили, що уряд вже виділив необхідні кошти, однак «операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 березня, на Фейсбук-сторінці Мінекономіки.
Виплати Національного кешбеку за грудень та січень — вже в обробці, — наголосили у відомстві. — Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка.
У Мінекономіки запевнили, що всі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі.
3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень, — наголосили у міністерстві. — Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми: madeinukraine.gov.ua/national-cashback.