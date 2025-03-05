Минэкономики объяснило, почему опаздывают выплаты по «Национальному кэшбеку»

Выплаты по «нацкешбеку» опаздывают, фото: Минэкономики

https://racurs.ua/n204550-minekonomiki-obyasnilo-pochemu-opazdyvaut-vyplaty-po-nacionalnomu-keshbeku.html

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Міністерство економіки України пояснило, чому спізнюються виплати за програмою «Національний кешбек».

У міністерстві заявили, що уряд вже виділив необхідні кошти, однак «операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 5 березня, на Фейсбук-сторінці Мінекономіки.

Виплати Національного кешбеку за грудень та січень — вже в обробці, — наголосили у відомстві. — Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка.

У Мінекономіки запевнили, що всі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі.