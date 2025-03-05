В Киеве простились с Василием Ратушным

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Ракурс

У Києві попрощалися із загиблим захисником України Василем Ратушним.

Прощання відбулося у Михайлівському соборі та на Майдані.

Василь загинув внаслідок влучання FPV-дрона 27 лютого. Йому було 28 років. На прощання з захисником прийшли рідні, побратими та друзі. Василь — брат активіста Романа Ратушного, який загинув 9-го червня 2022 року на Харківщині.

Обидва брати брали також активну участь у Революції гідності у 2014-му році.

1 березня помер Юрій Ратушний — дідусь братів Романа та Василя Ратушних. Про це повідомив його син Тарас Ратушний. Пану Юрію було 93 роки.