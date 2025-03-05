Американский блогер, требовавший от Зеленского объяснений из-за его внешнего вида в Белом доме, сообщил об угрозах убийства

https://racurs.ua/n204548-amerikanskiy-bloger-trebovavshiy-ot-zelenskogo-obyasneniy-iz-za-ego-vneshnego-vida-v-belom-dome.html

Ракурс

Американський журналіст Брайан Гленн, який під час зустрічі в Білому домі запитав в українського президента Володимира Зеленського про його костюм, повідомив, що йому надійшли тисячі погроз, зокрема фізичної розправи.

Тепер біля його будинку в Техасі чергує поліцейський наряд.

Браян Гленн — активний прихильник Дональда Трампа і працює на ультраправому телеканалі Real America’s Vioce. Його запитання Зеленському про костюм стало предметом обговорення і в пресі, і в соціальних мережах.

В інтерв’ю «Бі-бі-сі» Гленн повідомив, що люди не зрозуміли його наміру перевірити, чи розуміє Зеленський рівень поваги, який мають мати люди, які входять до Овального кабінету.

Зараз багато хто скаже, а чому Ілон Маск не носить костюми, чому він у кепці? Чому бере свою дитину в Овальний кабінет? Ілон Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків, які перераховуються в різні організації. Зеленському дали, кажуть, близько 300 мільярдів доларів готівкою і військовою технікою. Тож, я думаю, це варте того, щоб він виявив трохи поваги, — сказав журналіст.

Раніше українські медіа писали, що Гленн, автор подкасту «Голос справжньої Америки», перебуває в стосунках з антиукраїнські налаштованою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.