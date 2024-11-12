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Ракурс
В "ПриватБанке" рассказали, как клиенты тратят деньги "Национального кэшбека"

В «ПриватБанке» рассказали, как клиенты тратят деньги «Национального кэшбека»

12 ноя 2024, 19:43
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«ПриватБанк» розповів, на що витрачають люди гроші, отримані від програми «Національний кешбек».


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Наприкінці жовтня українці отримали перші такі виплати, які нараховуються внаслідок купівлі товарів національних вирбоників.

Як виявилося, 53% з грошей від «кешбеку» витрачають на поповнення мобільного звʼязку та інтернету, на комунальні послуги витратили 35,5%, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

Нагадаємо, отримані від кешбеку кошти можна використовувати різними способами: оплата комунальних послуг, медичних послуг, транспортних послуг, пожертвування на потреби ЗСУ, купівля військових облігацій. Максимальна сума кешбеку на місяць на одну особу — 3000 гривень.

Источник: Ракурс


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