У "ПриватБанку" розповіли, як клієнти витрачають гроші "Національного кешбеку"

https://racurs.ua/ua/n201153-u-pryvatbanku-rozpovily-yak-kliienty-vytrachaut-groshi-nacionalnogo-keshbeku.html

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«ПриватБанк» розповів, на що витрачають люди гроші, отримані від програми «Національний кешбек».

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Наприкінці жовтня українці отримали перші такі виплати, які нараховуються внаслідок купівлі товарів національних вирбоників.

Як виявилося, 53% з грошей від «кешбеку» витрачають на поповнення мобільного звʼязку та інтернету, на комунальні послуги витратили 35,5%, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

Нагадаємо, отримані від кешбеку кошти можна використовувати різними способами: оплата комунальних послуг, медичних послуг, транспортних послуг, пожертвування на потреби ЗСУ, купівля військових облігацій. Максимальна сума кешбеку на місяць на одну особу — 3000 гривень.