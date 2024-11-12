Провальний масований наступ росіян на Курському напрямку показала бригада "Магура"

https://racurs.ua/ua/n201152-provalnyy-masovanyy-nastup-rosiyan-na-kurskomu-napryamku-pokazala-brygada-magura-video.html

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47 бригада «Маґура» разом з суміжними підрозділами зупинили штурм росіян, які дещо активізувалися на Курському напрямку.

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Російські нацисти залучили до штурму понад 30 одиниць техніки та особовий склад чисельністю в батальйон. Штурм відбувався у п’ять накатів.

Лише бійці 47 бригади знищили та добили 10 одиниць бронетехніки. Перші три підірвалися на мінах, інші були знищені за допомогою «Стугни» та FPV батальйону безпілотних систем. По іншій техніці відпрацювали побратими з суміжних бригад.