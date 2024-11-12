Франція терміново доставить в Україну 600 високоточних авіабомб AASM

До кінця цього року Франція доставить в Україну 600 високоточних авіаційних бомб AASM

https://racurs.ua/ua/n201151-franciya-terminovo-dostavyt-v-ukrayinu-600-vysokotochnyh-aviabomb-aasm.html

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До кінця цього року Франція доставить до України 600 високоточних авіаційних бомб AASM Hammer.

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Пр це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на Комітет з оборони Національної асамблеї Франції.

Модуль AASM Armament Air-Sol Modulaire перетворює 250-кг та 1000-кг авіабомби на керовані боєприпаси, які летять на дистанцію до 70 км. Авіабомби будуть взяті зі складів, а не з нового виробництва.

Також Франція має намір виробити 1200 керованих авіабомб AASM Hammer у 2025 році. У 2024 році оборонна промисловість країни мала виготовити 600 цих коригованих авіаційних бомб.

В Україні ці авіабомби інтегрували на радянські винищувачі МиГ-29. Також їх інтегрують з літаками F-16.