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Але в майбутньому інженерам, ймовірно, буде менше роботи. Франція планує передати Україні винищувачі моделі Mirage 2000-
5 °F з повним пакетом підтримки. Україна
їх отримає на початку наступного року — шість одиниць, а не три, як про це оголошували раніше.
Франция срочно доставит в Украину 600 высокоточных авиабомб AASM
Франция срочно доставит в Украину 600 высокоточных авиабомб AASMhttps://racurs.ua/n201151-franciya-srochno-dostavit-v-ukrainu-600-vysokotochnyh-aviabomb-aasm.htmlРакурс
До кінця цього року Франція доставить до України 600 високоточних авіаційних бомб AASM Hammer.
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Пр це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на Комітет з оборони Національної асамблеї Франції.
Модуль AASM Armament Air-Sol Modulaire перетворює 250-кг та 1000-кг авіабомби на керовані боєприпаси, які летять на дистанцію до 70 км. Авіабомби будуть взяті зі складів, а не з нового виробництва.
Також Франція має намір виробити 1200 керованих авіабомб AASM Hammer у 2025 році. У 2024 році оборонна промисловість країни мала виготовити 600 цих коригованих авіаційних бомб.
В Україні ці авіабомби інтегрували на радянські винищувачі МиГ-29. Також їх інтегрують з літаками F-16.
Але в майбутньому інженерам, ймовірно, буде менше роботи. Франція планує передати Україні винищувачі моделі Mirage 2000-
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