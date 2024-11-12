Втомився, вибачте - У Києві працівник ТЦК намагався застрелитися

https://racurs.ua/ua/n201150-vtomyvsya-vybachte-u-kyievi-pracivnyk-tck-namagavsya-zastrelytysya-zmi.html

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Працівник ТЦК у Києві намагався вкоротити собі віку, вистреливши в голову, утім вижив та зараз перебуває в реанімації.

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Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За словами їхнього співрозмовника, майор Андрій Воєводін залишив коротку передсмертну записку зі словами «Втомився. Вибачте».

Ця подія сталася ще 9 листопада. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета. Зараз він перебуває в реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою «самогубство».