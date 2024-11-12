Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Втомився, вибачте - У Києві працівник ТЦК намагався застрелитися

Втомився, вибачте — У Києві працівник ТЦК намагався застрелитися, — ЗМІ

12 лис 2024, 17:58
999

Працівник ТЦК у Києві намагався вкоротити собі віку, вистреливши в голову, утім вижив та зараз перебуває в реанімації.


.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За словами їхнього співрозмовника, майор Андрій Воєводін залишив коротку передсмертну записку зі словами «Втомився. Вибачте».

Ця подія сталася ще 9 листопада. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета. Зараз він перебуває в реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою «самогубство».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів