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Устал, простите – В Киеве работник ТЦК пытался застрелиться, - СМИ
Устал, простите — В Киеве работник ТЦК пытался застрелиться, — СМИhttps://racurs.ua/n201150-ustal-prostite-v-kieve-rabotnik-tck-pytalsya-zastrelitsya-smi.htmlРакурс
Працівник ТЦК у Києві намагався вкоротити собі віку, вистреливши в голову, утім вижив та зараз перебуває в реанімації.
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Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За словами їхнього співрозмовника, майор Андрій Воєводін залишив коротку передсмертну записку зі словами «Втомився. Вибачте».
Ця подія сталася ще 9 листопада. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета. Зараз він перебуває в реанімації.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою «самогубство».
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