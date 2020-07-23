Ученые оценили способность человеческого иммунитета простоять инопланетным микробам

https://racurs.ua/n141541-spravitsya-li-s-inoplanetnymi-mikrobami-chelovecheskiy-immunitet-ustanovili-uchenye.html

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Иммунная система млекопитающих, включая людей, будет пытаться противостоять инопланетным микробам, которые теоретически могут быть обнаружены в будущем. Однако ее эффективность будет значительно ниже, чем при борьбе с «традиционными» микробами.

К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета (Великобритания), сообщает пресс-служба вуза.

Инопланетные организмы могут базироваться на других аминокислотах (ключевых составляющих всей жизни), чем формы жизни на Земле, однако наша иммунная система все равно будет пытаться на них реагировать.

Ученые проанализировали, как иммунные клетки млекопитающих реагировали на пептиды (комбинации аминокислот), содержащие две аминокислоты, которые редко встречаются на Земле, но обычно встречаются на метеоритах — изовалин и альфа-аминоизомасляную кислоту.

Исследование показало, что иммунный ответ в этом случае был менее эффективной, с уровнями активации иммунных Т-клеток на борьбу с ними в пределах 15% и 61%. В то же время пептиды из распространенных на Земле аминокислот вызвали активацию иммунных клеток на уровнях 82% и 91%.

Поэтому мы предполагаем, что контакт с внеземными микроорганизмами может составлять иммунологический риск для космических миссий, направленных на сбор организмов с экзопланет и спутников, — отмечают ученые.



Открытие жидкой воды в нескольких местах Солнечной системы создает вероятность того, что микробы могли развиться и вне Земли, а потому могут быть случайно занесены из других миров в экосистему нашей планеты, подчеркивают ученые.

Напомним, Китай недавно запустил собственный зонд на Марс, который, в частности, займется поиском жизни на Красной планете.