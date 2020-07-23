Учені оцінили здатність людського імунітету простояти інопланетним мікробам

https://racurs.ua/ua/n141541-chy-zdolaie-inoplanetni-mikroby-ludskyy-imunitet-vstanovyly-ucheni.html

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Імунна система ссавців, зокрема й людей, намагатиметься протистояти інопланетним мікробам, які теоретично можуть бути виявлені в майбутньому. Проте її ефективність буде значно нижчою, ніж при боротьбі з «традиційними» мікробами.

Такого висновку дійшли учені з Ексетерського університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Інопланетні організми можуть базуватися на інших амінокислотах (ключових складових всього життя), ніж форми життя на Землі, проте наша імунна система все одно намагатиметься на них реагувати.

Учені проаналізували, як імунні клітини ссавців реагували на пептиди (комбінації амінокислот), що містять дві амінокислоти, котрі рідко зустрічаються на Землі, але зазвичай зустрічаються на метеоритах — ізовалін та альфа-аміноізомасляну кислоту.

Дослідження показало, що імунна відповідь в цьому разі була менш ефективною, із рівнями активації імунних Т-клітин на боротьбу з ними в межах 15% та 61%. Водночас пептиди з поширених на Землі амінокислот викликали активацію імунних клітин на рівнях 82% та 91%.

Тому ми припускаємо, що контакт із позаземними мікроорганізмами може становити імунологічний ризик для космічних місій, спрямованих на збирання організмів із екзопланет і супутників, — наголошують учені.



Відкриття рідкої води в декількох місцях Сонячної системи створює ймовірність того, що мікроби могли розвинутися і поза Землею, а тому можуть бути випадково занесені з інших світів в екосистему нашої планеті, наголошують учені.

Нагадаємо, Китай нещодавно запустив власний зонд на Марс, який, зокрема, займеться пошуком життя на Червоній планеті.