Ракету із зондом для вивчення Марса запустив Китай. Фото: youtube.com

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Китайська важка ракета-носій CZ-5 («Чанчжен-5») з першим зондом Китаю для вивчення Марса «Тяньвень-1» стартувала 23 липня з космодрому Веньчан.

Для запуску китайські інженери використали модифікацію CZ-5 Y4 зі стартовою масою близько 870 т. Зонд важить 5 т, а орбітальна станція — 3,7 т. Зонд досягне Марса у лютому 2021 року. Подолання відстані від Землі до Марса в різний час становить від 55 млн до 400 млн км. Про це повідомляє ТАСС.

Після досягнення «Червоної планети» зонд «Тяньвень-1» спочатку вийде на високоеліптичну орбіту з періодом повного обороту близько 10 днів. Потім він перейде на полярну орбіту Марса, а потім знову змінить її на нову проміжну орбіту, на якій буде здійснювати повний оборот навколо планети за два марсіанських дні. На орбіті зонд пробуде майже три місяці, а потім марсохід покине платформу і почне вивчення поверхні Марса, складу грунту і особливостей атмосфери і кліматичних умов, а також займеться пошуком води і слідів життя.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Китай запустив у космос ракету-носій «Чанчжен-5» з телекомунікаційним супутником на борту. Це був третій старт ракети після успішного запуску в 2016 році, а також невдалого запуску у 2017 році.