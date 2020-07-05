Ракета Electron із супутниками на борту не змогла вийти на орбіту. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n140688-raketa-electron-iz-suputnykamy-na-bortu-ne-zmogla-vyyty-na-orbitu-video.html

Ракурс

Ракета Electron американської компанії Rocket Lab після старту сьогодні вночі з майданчика на півострові Махія у Новій Зеландії зуміла піднятися лише на висоту 194,8 км, а потім почала падати на Землю.

Відео, яке транслювалося з ракети, обірвалося через 5 хвилин 41 секунду після старту, коли вже працював другий ступінь ракети-носія. На борту ракети перебували сім супутників, повідомляє прес-служба Rocket Lab.

Генеральний директор компанії Пітер Бек заявив, що після успішного запуску виникла проблема по дорозі на орбіту, яка привела до втрати ракети і корисного вантажу. Бек приніс вибачення клієнтам, супутники яких були на борту ракети.

Ракета повинна була вивести на навколоземну орбіту висотою 500 км супутник CE-SAT-IB компанії Canon Electronics Inc, призначений для тестування технології отримання зображень Землі за допомогою сучасних камер. Крім того, ракета несла п’ять апаратів SuperDove дистанційного зондування Землі з новими системами для забезпечення більш високої якості зображення компанії Planet Labs, а також супутник Faraday-1 6U британської компанії In-Space Missions.

Слід зазначити, що вартість запуску ракети Electron становить від 4,9 до 6,6 млн дол., що значно дешевше запуску інших ракет середнього і важкого класів.

Всього було здійснено 13 запусків ракети Electron, два з яких закінчилися невдачею.

Як раніше писав «Ракурс», компанія SpaceX запустила ще одну ракету Falcon 9 із 60 супутниками глобальної мережі роздачі інтернету Starlink.