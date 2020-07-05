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Ракурс
Спалах коронавірусу зафіксовано у дитячому садку Тернополя. Фото: Ракурс

Спалах коронавірусу зафіксовано у дитячому садку Тернополя

5 лип 2020, 18:02
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Спалах коронавірусу стався в одному з дитячих садків Тернополя. Відразу п’ятеро вихованців однієї групи захворіли на COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусорм.

У зв’язку зі спалахом COVID-19 місцева влада вирішила тимчасово закрити дитячий садок № 6.

Усіх дітей і працівників дитсадка помістили на двотижневу самоізоляцію. За ними буде вестися медичний нагляд.


Наразы невідомо, коли знову відновлять роботу установи.

Як раніше писав «Ракурс», коронавірус виявлено у п’ятьох співробітників та трьох пацієнтів психоневрологічного інтернату, розташованого у місті Бородянка Київської області. Першим у цьому закладі захворів 64-річний санітар.

Джерело: Ракурс


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