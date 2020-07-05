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Спалах коронавірусу зафіксовано у дитячому садку Тернополя. Фото: Ракурс
Спалах коронавірусу зафіксовано у дитячому садку Тернополяhttps://racurs.ua/ua/n140687-spalah-koronavirusu-zafiksovano-u-dytyachomu-sadku-ternopolya.htmlРакурс
Спалах коронавірусу стався в одному з дитячих садків Тернополя. Відразу п’ятеро вихованців однієї групи захворіли на COVID-19.
Про це повідомляє у Facebook Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусорм.
У зв’язку зі спалахом COVID-19 місцева влада вирішила тимчасово закрити дитячий садок № 6.
Усіх дітей і працівників дитсадка помістили на двотижневу самоізоляцію. За ними буде вестися медичний нагляд.
Наразы невідомо, коли знову відновлять роботу установи.
Як раніше писав «Ракурс», коронавірус виявлено у п’ятьох співробітників та трьох пацієнтів психоневрологічного інтернату, розташованого у місті Бородянка Київської області. Першим у цьому закладі захворів 64-річний санітар.
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