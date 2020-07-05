Спалах коронавірусу зафіксовано у дитячому садку Тернополя. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140687-spalah-koronavirusu-zafiksovano-u-dytyachomu-sadku-ternopolya.html

Ракурс

Спалах коронавірусу стався в одному з дитячих садків Тернополя. Відразу п’ятеро вихованців однієї групи захворіли на COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусорм.

У зв’язку зі спалахом COVID-19 місцева влада вирішила тимчасово закрити дитячий садок № 6.

Усіх дітей і працівників дитсадка помістили на двотижневу самоізоляцію. За ними буде вестися медичний нагляд.

Наразы невідомо, коли знову відновлять роботу установи.

Як раніше писав «Ракурс», коронавірус виявлено у п’ятьох співробітників та трьох пацієнтів психоневрологічного інтернату, розташованого у місті Бородянка Київської області. Першим у цьому закладі захворів 64-річний санітар.