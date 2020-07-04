Серед футболістів ФК «Металург» – спалах коронавірусу, фото: прес-служба ФК «Металург»

https://racurs.ua/ua/n140645-spalah-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayinskomu-futbolnomu-klubi.html

Ракурс

Спалах коронавірусу виявили серед футболістів запорізького футбольного клубу «Металург».

У сімох футболістів ПЛР-тести на коронавірус показали позитивний результат. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зазначається, що тестування футболістів проводилося напередодні матчу 22-го туру Першої ліги з львівським клубом «Рух», який мав відбутися 4 липня. Результати тестів стали відомі, коли вже запорізька команда прибула до Львова.

Матч перенесено, коли саме він відбудеться, наразі не відомо. «Металург» повертається додому, де всі футболісти і персонал клубу пройдуть повторне поглиблене тестування на коронавірусну хворобу COVID-19.

У прес-службі клубу зазначають, що попереднє тестування на коронавірус, яке робили 14 днів тому, показало негативний результат.

Нагадаємо, cпалах коронавірусу зафіксували наприкінці травня у футбольному клубі Української прем'єр ліги «Карпати». Вірус виявили напередодні матчу проти «Маріуполя», футболісти якого на той момент вже були в дорозі до Львова.