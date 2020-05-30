Коронавірус у спорті: У футбольному клубі УПЛ спалах COVID-19, раніше він не хотів догравати чемпіонат, фото — Канал Футбол

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Спалах коронавірусу стався у львівських «Карпатах». Сьогодні клуб УПЛ повідомив, що тестування на COVID-19 виявило позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу команди.

Інфікованих перевели на самоізоляцію, симптоми захворювання у них відсутні.

Клуб відразу повідомив про неможливість проведення матчу проти «Маріуполя», який 31 травня мав відбутися у Львові. Суперник львів’ян у цей момент був вже у дорозі до Львова, але розвернув автобус і поїхав додому.

У понеділок футболісти і персонал «Карпат» пройдуть ще одне тестування. Спортивний директор «Карпат» Ростислав Ящишин у Фейсбук попросив «не нагнітати ситуацію». Він заявив, що госпіталізація гравцям не потрібна, а «Карпати» працюють відповідно до медпротоколу і перебувають в з УАФ та УПЛ.

Ситуація під контролем, ніяких симптомів в інфікованих нема. В понеділок ще раз всі пройдуть тестування, — написав Ящишин.

Деякі телеграм-канали припустили, що «Карпати» могли умисно розповсюдити інформацію про інфікування, щоб не розпочинати грати в УПЛ. Раніше повідомлялося про істотні борги та фінансові проблеми «Карпат», гендиректор виступав проти відновлення чемпіонату 30 травня.

«Карпати» найпізніше серед усіх команд відновили тренування, а за кілька тижнів до цього з команди пішли два основних захисника і «Карпати» відчувають істотні кадрові проблеми. У травні львівська команда також заявляла, що у бюджеті відсутні кошти на ПЛР-тестування гравців, яке передбачене медичним протоколом УАФ та МОЗ.

Раніше коронавірус діагностували в одного із гравців клубу «Минай» (Закарпатська область), який грає у першій лізі.