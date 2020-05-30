Зґвалтування в Кагарлику: в скандальному відділку поліції провели кадрову чистку

Зґвалтування в Кагарлику. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n139009-z-valtuvannya-v-kagarlyku-v-skandalnomu-viddilku-policiyi-provely-kadrovu-chystku.html

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Зґвалтування дівчини поліцейськими в Кагарлицькому відділку поліції стало причиною службового розслідування. В рамках першого етапу розслідування були перевірені 19 співробітників відділення.

Після перевірки десятьох із них звільнили. Їх не тільки позбавили посади в цьому відділенні, а й звільнили з лав Національної поліції. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає прес-служба Нацполіції.

Нєбитов додав, що мета цього службового розслідування — встановити причини та умови, які сприяли вчиненню цього злочину поліцейськими. Також потрібно зробити так, щоб в подальшому такі жахливі події не відбувалися знову.

У Нацполіції додали, що всі причетні до скоєння злочину будуть покарані. Водночас він не зазначив, скільки загалом поліцейських працює в Кагарлицькому відділку і як довго буде тривати перевірка.

Нагадаємо, 26 травня столичний суд відправив двох поліцейських із Кагарлицього відділку поліції на 60 днів до СІЗО без права внесення застави. Правоохоронців звинувачують у знущаннях та зґвалтуванні дівчини. Напередодні цього інциденту у селищі Стави пограбували магазин, через що дівчину викликали на допит у Кагарлицьке відділення поліції.