Суд арештував другого підозрюваного.

https://racurs.ua/ua/n138810-sud-areshtuvav-drugogo-pidozruvanogo-u-z-valtuvanni-v-kagarlyku.html

Ракурс

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому поліцейському з Кагарлика, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки.

Феміда 26 травня арештувала Миколу Кузіва на 60 діб без права внесення застави. Підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі до 22 липня. Про це сьогодні повідомляє «Громадське».

Адвокат перевертня у погонах заявив, що той не визнає своєї провини.

Годиною раніше Голосіївський райсуд взяв під варту поліцейського з Кагарлика Сергія Сулиму, якого теж підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Силовика арештували на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів вищевказаного відділення поліції. Оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). А керівник підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Як відомо, перевертні у погонах підозрюються у зґвалтуванні та катуванні жінки-свідка та знущанні над чоловіком. Злочини вони вчиняли у будівлі відділку поліції.