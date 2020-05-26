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Ракурс
Суд арестовал второго подозреваемого.

Суд арестовал второго подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке (ФОТО)

26 мая 2020, 18:03
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Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.

Фемида 26 мая арестовала Николая Кузива на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе до 22 июля. Об этом сегодня сообщает «Громадське».

Адвокат оборотня в погонах заявил, что тот не признает своей вины.

Часом ранее Голосеевский райсуд взял под стражу полицейского из Кагарлыка Сергея Сулиму, которого тоже подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Силовика арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Суд арестовал второго подозреваемого. Фото «Громадське» в Twitter

Суд арестовал второго подозреваемого. Фото «Громадське» в Twitter



Напомним, ГБР сообщило о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов вышеуказанного отделения полиции. Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины). А руководитель подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, оборотни в погонах подозреваются в изнасиловании и пытках женщины-свидетеля и издевательстве над мужчиной. Преступления они совершали в здании отделения полиции.


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