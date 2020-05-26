Изнасилование в Кагарлыке: в МВД сообщили, возможна ли отставка Авакова

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Изнасилование в Кагарлыке продолжает обсуждать общество. В соцсетях часто требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку.

Сегодня его заместитель Антон Геращенко прокомментировал возможность увольнения главы МВД. В эфире телеканала «1+1» он сказал, что в этой ситуации решение об отставке будет «необоснованным».

Он также рассказал, что эти события не являются поводом для переаттестации всех полицейских, на нее направят всех сотрудников Кагарлицкого отделения.

Геращенко заявил, что «до Майдана подобные действия скрывали», а ныне в МВД и у Авакова «полная нетерпимость к пыткам и насилию» и есть «мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей».

Сегодня следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что в Кагарлицком отделения полиции пытали людей. В ночь с 23 на 24 мая к врачам обратилась женщина. Оказалось, что правоохранители сначала вызвали ее в отделение полиции в качестве свидетеля, а затем в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали.

Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.