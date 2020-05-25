Полицейские изнасиловали женщину. Фото: vlasno.info

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В Киевской области полицейские изнасиловали и избили женщину-свидетеля, которую вызвали на допрос.

В ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в полицию. Сотрудник Кагарлыкского отделения надевал женщине противогаз, заковывал в наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого изверг несколько раз изнасиловал потерпевшую. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователи установили, что оборотни в погонах причастны к пыткам и мужчины, который в это время находился в райотделе. Силовики ставили его на колени и угрожали изнасилованием, били по голове резиновыми дубинками и пытали другими способами. Злоумышленники сломали пострадавшему нос и несколько ребер.

Сейчас следователи Бюро готовят сообщение о подозрении задержанным и ходатайствуют об их аресте. Также устанавливается причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц.

Напомним, на Киевщине двух сотрудников полиции задержали по подозрению в изнасиловании. Глава НПУ Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, а Кагарлыкское отделение полиции расформировал. Личный состав должен будет пройти переаттестацию.