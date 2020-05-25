Кличко в метро сфотографировался с собакой и проверил меры безопасности

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Метро в Киеве запустили сегодня, 25 мая, после более чем двухмесячного карантина. Среди первых пассажиров подземки был и мэр Виталий Кличко.

Мэр Киева назвал ситуацию в подземке спокойной, поснимал инфраструктуру метрополитена, а также рассказал на брифинге о постоянной дезинфекции всех объектов: вагонов поездов, вестибюлей и платформ станций, касс, турникетов, дверей и эскалаторов.

Кроме того, в метро нанесли разметку для социальной дистанции и развесили информационные бюллетени о необходимости ношения защитных масок и перчаток.

Кличко утверждает, что работникам метро выдают средства защиты. Вместе с ними за соблюдением карантинных правил следит полиция.

Напомним, метрополитен в Киеве остановился 17 марта после объявления эпидемии коронавируса в Украине и мире. Тогда было прекращено и большинство наземных пассажирских перевозок. После первых послаблений карантина жители столицы начали массово возвращаться к работе, вследствие чего город две недели был парализован постоянными пробками, а киевляне требовали от властей запуска метро. Несмотря на то, что сегодня подземка открылась, дождливая погода не позволила жителям Киева беспрепятственно добраться на работу — с самого утра город сковали пробки.