Кличко у метро сфотографувався з собакою і перевірив заходи безпеки

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Метро у Києві запустили сьогодні, 25 травня, після більш ніж двомісячного карантину. Серед перших пасажирів підземки був і мер Віталій Кличко.

Міський голова Києва назвав ситуацію в підземці спокійною, познімав інфраструктуру метрополітену, а також розповів на брифінгу про постійну дезінфекцію всіх об'єктів: вагонів потягів, вестибюлів і платформ станцій, кас, турнікетів, дверей та ескалаторів.

Окрім того, в метро нанесли розмітку для соціальної дистанції та розвісили інформаційні бюлетені про необхідність носіння захисних масок і рукавичок.

Кличко стверджує, що працівникам метро видають засоби захисту. Разом із ними за дотриманням карантинних правил слідкує поліція.

Нагадаємо, метрополітен у Києві зупинився 17 березня після оголошення епідемії коронавірусу в Україні та світі. Так само було припинено більшість наземних пасажирських перевезень. Після перших послаблень карантину мешканці столиці почали масово повертатися до роботи, унаслідок чого місто два тижні було паралізоване постійними заторами, а кияни вимагали від влади запуску метро. Попри те, що сьогодні підземка запрацювала, дощова погода не дозволила жителям Києва безперешкодно дістатися до роботи — з самого ранку місто скували затори.