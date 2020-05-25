Київ зупинився у заторах. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n138694-vidkryttya-metropolitenu-ne-dopomoglo-kyyiv-zupynyvsya-u-zatorah-karta.html

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Затори в Києві утворилися у понеділок, 25 травня. Ситуацію на дорогах столиці не покращило навіть відновлення роботи київського метрополітену.

Станом на ранок на дорогах спостерігаються величезні затори. Серйозно ускладнено рух на всіх в’їздах до Києва. Машини повільно рухаються на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега: мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому. Про це свідчать дані Google Maps.

Рух автомобілів ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, Набережному шосе, проспекті Бажана. Також наземний транспорт стоїть на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, на Голосіївському проспекті, вул. Новокостянтинівській. Центр Києва теж скували затори.

Нагадаємо, сьогодні, після двомісячного вимушеного простою через коронавірусний карантин відновив роботу столичний метрополітен. У підземку пасажирів пускають тільки в масках і вимагають дотримуватися безпечної дистанції.