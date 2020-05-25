Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Епідемія коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні повільно йде на спад.

За минулу добу в країні виявили 259 нових випадків хвороби. Померли шестеро пацієнтів, а 126 одужали. Загалом на території України вже фіксувалися 21 тис. 245 заражень. З початку епідемії померли від ускладнень коронавірусу 623 особи, а 7 тис. 233 пацієнти змогли подолати вірус. Про це свідчать дані, які 25 травня опубліковані на веб-сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше інфікованих наразі в Чернівецькій області — 3 тис. 83 особи. На другому місці Київ із 2 тис. 652 хворими. Третю та четверту сходинку займають Київська та Рівненська області з 1 тис. 437 та 1 тис. 434 хворими відповідно. Найменше сьогодні заражених у Чернігівській та Луганській областях — 131 та 43 хворих.

Нагадаємо, 22 травня у Збройних силах України зафіксували 14 нових інфікувань коронавірусом. Більшість заражених військовослужбовців перебувають в ізоляції, частина лікується в госпіталях.